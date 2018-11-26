В Астаре микроавтобус насмерть сбил пьяного пешехода.

Как сообщает Report, ДТП зарегистрировано на пролегающем через село Пенсар отрезке магистрали Алят-Астара.

Житель Астары 44-летний Нахид Ахмедага оглу Абилов за рулем микроавтобуса сбил вышедшего на проезжую часть дороги проживающего в селе Пенсар пьяного 48-летнего Рафика Мурсал оглу Теймурова.

Раненый скончался по дороге в больницу.

Тело передано в Лянкяранский районный отдел Объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии министерства здравоохранения.

По факту ведется расследование.

Minval.az