Проблема, возникшая в связи с экспортом азербайджанского вина в Россию, решена. Об этом в понедельник говорится в сообщении министерства экономики.

Согласно сообщению, делегация из ответственных сотрудников министерства экономики и Государственного таможенного комитета была командирована в Россию для оперативного изучения обращений о трудностях некоторых компаний, занимающихся экспортом азербайджанских вин в Россию.

В результате обсуждений, проведенных с представителями министерства экономического развития и Федеральной таможенной службой России, технический вопрос был полностью устранен.

«География экспорта азербайджанских вин, отличающихся своеобразным вкусом и высоким качеством, расширяется. Наши вина экспортируются в ряд стран, в том числе Российскую Федерацию. Была достигнута договоренность о постоянном обмене информацией, чтобы в будущем компании-экспортеры не сталкивались с такого рода проблемами», — говорится в сообщении.

Minval.az