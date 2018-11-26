В Азербайджане должны приниматься радикальные шаги в сфере сохранения государственного языка. Мониторинговый центр должен быть уполномочен налагать административные штрафы.

Об этом в понедельник сказал Trend заместитель директора по научной работе Института языкознания имени Насими Национальной академии наук Азербайджана, доктор философии по филологии, доцент Баба Магеррамли.

По его словам, сегодня на любой улице Баку легко можно встретить случаи нарушения норм азербайджанского языка. Государственное рекламное агентство, Исполнительная власть Баку должны быть внимательны к таким вопросам.

Ученый отметил, что согласно соответствующей статье закона «О государственном языке», во всех сферах услуг, рекламе и объявлениях в Азербайджане используется государственный язык. При необходимости в объявлениях наряду с государственным языком могут использоваться другие языки. Согласно требованию рекламодателя в тексте рекламы, расположенном не рекламных устройствах, может использоваться не только государственный, но и другие языки. В таком случае текст на иностранном языке должен идти после текста на государственном языке, должен занимать не больше одной трети места расположения самой рекламы

Заместитель директора института сказал, что данное положение отражено в статье 4.7 закона о рекламе, принятого 15 июля 2015 года.

«Однако мы видим, что на улицах на каждом шагу нарушается закон, что не радует. Многие рекламные стенды написаны только на иностранном языке. Приходится сталкиваться с тем, что названия передач на телевидении, а также названия салонов красоты, магазинов, различных сфер обслуживания даются на английском языке. В этом деле нельзя бегать за модой. Написание на английском языке какого-либо предприятия, сферы обслуживания, магазина, дворцов торжеств не делает их брендами», — добавил языковед.

Мегаррамли выразил надежду, что Мониторинговый центр будет строить свою деятельность в условиях сотрудничества с министерствами образования и юстиции, Государственным экзаменационным центром, Государственным рекламным агентством, Советом печати, Национальным советом телерадиовещания, Фондом знаний, Центром перевода и другими соответствующими структурами.

Minval.az