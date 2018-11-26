Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о призыве граждан на срочную военную службу с 1 по 30 января 2019 года и увольнении в запас военнослужащих.

Согласно распоряжению, с 1 по 30 января 2019 года объявлен призыв на срочную действительную военную службу граждан Азербайджана 2000 года рождения, которым ко дню призыва (включая и этот день) исполнилось 18 лет, а также 1984-2000 годов рождения, в возрасте до 35 лет, не прошедших срочную действительную военную службу, не имеющих права отсрочки от призыва на срочную действительную военную службу или не освобожденных от призыва на срочную действительную военную службу в Вооруженных силах Азербайджана.

Также, согласно распоряжению главы государства, с 1 по 30 января 2019 года будут уволены в запас военнослужащие срочной действительной военной службы, прошедшие срок службы, предусмотренный статьей 38.1.1 закона «О военной обязанности и военной службе».

Кабинету министров поручено для исполнения данного распоряжения осуществить меры, предусмотренные законодательством.

Minval.az