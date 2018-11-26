«В Азербайджане новый специализированный новостной телеканал ARB 24 выйдет на общереспубликанское вещание утром 27 ноября».

Об этом в заявлении Report сказал директор отдела стратегического развития медиагруппы ARB Исмаил Гасанов.

Он отметил, что телеканал полностью готов к началу функционирования.

Напомним, что новый специализированный новостной телеканал вышел во внутреннем тестовом вещании 12 ноября.

Отметим, что НСТР объявил конкурс на открытие общереспубликанского телевещательного канала с 16 ноября по 16 декабря 2017 года (31-й телевещательный канал в Баку и Абшеронском районе). ООО Türkel TV (ARB 24) был объявлен победителем конкурса, ему выдали бессрочную лицензию на общереспубликанское телевещание на 31-м телеканале.

Minval.az