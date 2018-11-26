В настоящее время в высших учебных заведениях Украины обучаются более 7,5 тысяч студентов из Азербайджана.

Об этом заявила в интервью Report министр образования Украины Лилия Гриневич.

«У нас очень четкая есть статистика о том, сколько в нашей системе украинского образования обучается азербайджанских студентов. На сегодняшний день — это 7522 человека», — заявила Л.Гриневич.

По ее словам, это достаточно большое количество: «Ориентировочно — это более, чем 11% от всех иностранных студентов в Украине. Обучаются они, как правило, на факультетах финансов и кредита, экономики, права. Среди специальностей, которые избирают азербайджанские студенты также медицина, стоматология».

Minval.az