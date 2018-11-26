Полиция Азербайджана обратилась к водителям автомобилей по поводу необходимости содержания в чистоте государственного регистрационного знака.

Как сообщил в понедельник Trend начальник отдела по связям с общественностью Главного управления государственной дорожной полиции Руфат Гулиев, несоблюдение данного правила со стороны водителей считается нарушением правил эксплуатации автомобиля.

Гулиев отметил, что в связи возможным появлением луж и грязи на дорогах зимой необходимо уделять еще больше внимания чистоте автомобилей, а также их номерных знаков. Начальник отметил, что некоторые водители под предлогом дождливой погоды не содержат в чистоте номерные знаки своих автомобилей, и даже преднамеренно загрязняют их, что является недопустимым.

Напомним, что согласно требованиям статьи 342.1.7 Кодекса об административных правонарушениях Азербайджана, не содержание в чистоте государственного регистрационного знака движущегося транспортного средства, необходимой для его видимости, влечет наложение штрафа в размере сорока манатов.

Minval.az