Предотвращен контрабандный вывоз через государственную границу страны алкогольных и табачных изделий.

Информацию об этом распространила пресс-служба Государственной пограничной службы.

В результате мероприятий, проведенных совместно органами пограничного контроля ГПС и сотрудниками таможни, был предотвращен контрабандный вывоз через государственную границу страны алкогольных и табачных изделий на автомобилях «Форд-Транзит» с государственным номерным знаком BT-9388-AG, принадлежащем Булларову Гурханмуханнеду 1982 г.р., и «Тойота» с государственным номерным знаком BG-5081-AG, принадлежащем Кадерону Беглиену 1990. Оба являются гражданами Туркменистана марок и отправлялись в путь на судне «Бахтияр» по рейсу Баку-Туркменбаши.

Так, в салонах автомобилей были обнаружены 1524 пачки сигарет «Pall Mall», 490 пачек «Fine», 800 пачек «Wont», 10 пачек «Parlament», 400 пачек сигаретных гильз для набивки табаком «Mascotte», 500 граммов табака, 8 штук 2,5-литрового вина марки «Georgian ԝine», 10 штук 0,5-литрового вина марки «Rkatsiteli», 6 штук литровых сувенирных вин без названия.

Minval.az