Более 110 женщин покончили с собой в Азербайджане в январе-сентябре текущего года.

Как передает Интерфакс-Азербайджан, об этом заявил начальник отдела организации профилактической работы с несовершеннолетними Главного управления общественной безопасности МВД Адыгезал Адыгезалов.

«В течение 9 месяцев в Азербайджане было зафиксировано 135 случаев доведения до самоубийства. Суицид на бытовой почве совершили 112 женщин, в том числе 11 несовершеннолетних девушек», — подчеркнул А.Адыгезалов на конференции, посвященной борьбе с насилием против женщин.

По его словам, в целом, в январе-сентябре в республике было зафиксировано 678 преступлений, связанных с бытовым насилием.

Сотрудник ГУОБ МВД подчеркнул, что за отчетный период к ответственности за совершение преступлений против женщин было привлечено 2,004 тыс. человек.

При этом А.Адыгезалов отметил наблюдаемую за последние 5 лет динамику сокращения числа преступлений, связанных с насилием против женщин.

Minval.az