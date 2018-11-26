Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) прокомментировала распространенную в социальных сетях информацию о погашении компанией долгов граждан Грузии.

На странице SOCAR в социальной сети Facebook говорится, что распространяемые со вчерашнего дня слухи о том, что SOCAR погасил долги граждан Грузии — не что иное, как провокация и ложь.

«Глобальный бренд Азербайджана SOCAR приносит доходы Азербайджану благодаря операциям в различных странах. Доходы для Азербайджана в Грузии, Турции, Швейцарии и других зарубежных странах составили более 90% от общих доходов SOCAR в прошлом году», — говорится в информации.

Minval.az