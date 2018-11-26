Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде прокомментировал публикации СМИ о своей собственности в Чехии.

«Это ложная информация. У меня нет никакой недвижимости в Чехии. Я долгие годы езжу на лечение в Карловы Вары. У меня там свои врачи, каждый год я прохожу лечение. Каждый раз, когда я отправлялся туда на лечение, было проблематично найти место для совершения намаза. Я искал подходящее место для этого. Один азербайджанский бизнесмен, имя которого я не хочу называть, оказал мне уважение, как религиозному деятелю, и купил мне помещение, чтобы я там совершал намаз. Для меня купили помещение в 23-24 кв.м. над гаражом на две машины, и сделали там комнату, кухню и место для омовения. Там у меня хранились Коран и молитвенный коврик (саджжада). Так как я не мог есть местную еду, мы готовили в этом помещении. Они сделали богоугодное дело. После того, как распространились подобные слухи, я отказался от этого помещения и вернул его хозяину. Целенаправленно распространяют информацию, будто бы у меня там имеются крупные объекты. Эти слухи специально раздувают. Все это является проявлением вражды к нашей государственности и ко мне, как к религиозному деятелю», — рассказал глава УМК в интервью газете «Ени Мусават».

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