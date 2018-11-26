После отзыва прежнего генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, Армения столкнулся с серьезным противодействием при попытке назначить вместо опального Хачатурова другого представителя Армении. На пути Армении встали Беларусь и Казахстан. Об этом пишет ереванский «Спутник».

Издание со ссылкой на свои источники сообщает, что «Минск и Астана в настоящее время предлагают Азербайджану статус наблюдателя, не обсудив этот вопрос предварительно со всеми».

«Догадываясь, что Армения вряд ли поддержит получение Баку статуса наблюдателя, Казахстан и Беларусь пытаются оказать максимальное давление на Ереван. Казахстан и Беларусь долгое время не соглашались с тем, чтобы представитель Армении занял пост генсека. Каждый раз придумывались какие-то предлоги с целью оттянуть назначение. В итоге Армении все же удалось продвинуть своего представителя. Но сейчас после уголовного дела против Хачатурова вновь разгорелся конфликт интересов», — отмечает агентство.

Minval.az