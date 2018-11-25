В Хаджигабульском районе произошло тяжелое ДТП, в результате которого пострадали 8человек.

Как сообщает Report, инцидент произошел на 125-м км автомагистрали Баку-Газах.

В результате столкновения автомобиля марки «Mercedes Vita» с госномером «07-EG-547» с автомобилем с госномером «90-DA-004» восемь человек получили ранения, из которых шестеро тяжело ранены.

Известны личности пятерых раненых. Ими являются жители Баку — Кочалиева Эльнара Ахмед гызы(1991), Пиришова Рубаба Шахлар гызы (1968), Микаилова Самира Гаджибала гызы (1981), Тагизаде Шахла Фирдовси гызы (1986) и Гасанова Ягут Ильхам гызы (1967).

Личности остальных раненых уточняются.

По факту ведется расследование.

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