За девять месяцев 2018 года со стороны отделов регистрации министерства юстиции Азербайджана зарегистрировано 45 977 браков.

По данным Государственного комитета по статистике, за январь-сентябрь текущего года развелись 11 102 пары. Как показывают цифры, на каждые 1 000 человек пришлось 6,3 брака и 1,5 развода.

Соответственно, с начала 2018 года распалась практически каждая четвертая семья.

Следует отметить, что за аналогичный период 2017 года число заключенных браков составило 47 388 тысяч актов. В указанный год было было зафиксировано 10 977 бракоразводных процессов.

Ранее министр юстиции Фикрет Мамедов заявил, что за последние 15 лет в Азербайджане значительно возросло количество заключенных браков и как следствие — рождаемость.

По его словам, за указанный период число рожденных детей увеличилось на 45%.

Minval.az