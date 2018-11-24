Семьи шехидов и инвалиды карабахской войны стали обладателями частных домов в Кюрдамирском и Агсуинском районах, сообщили Sputnik Азербайджан в министерстве труда и социальной защиты населения.

Согласно сообщению, члены семей шехидов, обеспеченные новым жильем, Асная Муталлимова и Гульага Мусаев, инвалида карабахской войны Хабиля Рзаева, Анара Ахмедова, Заура Мамедова, Теймура Алиева выразили благодарность президенту Ильхаму Алиеву за внимание и заботу.

Получившие частные дома лица выразили удовлетворение улучшением социального благосостояния семей шехидов и инвалидов карабахской войны, работой по повышению их социального обеспечения, а также выдачей указом главы государства единовременной выплаты наследникам военнослужащих шехидов.

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