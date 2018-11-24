Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо председателю Президиума Боснии и Герцеговины Милораду Додику.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

«Уважаемый господин председатель! Сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с Национальным праздником Боснии и Герцеговины — Днем государственности.

Верю, что отношения между Азербайджанской Республикой и Боснией и Герцеговиной и впредь будут развиваться и расширяться в русле дружбы и сотрудничества в интересах наших народов.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в Вашей дальнейшей деятельности, дружественному народу Боснии и Герцеговины – благополучия и процветания».

Minval.az