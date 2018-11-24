Азербайджан занял 34-е место по индексу качества дорог и стал лидером на постсоветском пространстве, следует из недавно опубликованного отчета Всемирного экономического форума о глобальной конкурентоспособности.

Согласно отчету, по индексу качества дорог первые пять мест заняли Сингапур, Швейцария, Нидерланды, Гонконг и Португалия.

Позиция Азербайджана по данному индексу улучшилась на две ступени по сравнению с прошлым годом.

Азербайджан по индексу качества дорог в отчете о глобальной конкурентоспособности опередил ряд европейских стран, в том числе Литву, Эстонию, Словению, Норвегию, Ирландию, Бельгию, Италию и другие страны.

По данному индексу Азербайджан стал лидером на постсоветском пространстве, опередив Грузию на 46 ступеней, Россию – на 70 ступеней, Казахстан – на 72 ступени, Украину – на 89 ступеней. 33-е место по качеству дорог занимает Турция, 35-е место – Австралия.

Minval.az