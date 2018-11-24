Московский «Спартак» может расстаться с группой футболистов в предстоящее зимнее межсезонье.

Согласно данным издания «Спорт-экспресс», столичный клуб покинут полузащитники Александр Самедов, Денис Глушаков и Софьян Ханни, а также форвард Луис Адриано. Причиной ухода алжирца и бразильца могут стать их высокие зарплаты — 2 и 4 миллиона евро соответственно.

Что касается Самедова, то у него истекает контракт с «красно-белыми», а продажи Глушакова требуют болельщики команды, озлобившиеся на игрока после отставки Массимо Карреры.

Minval.az