В Азербайджане 27 ноября с 12:00 без предупреждения и в индивидуальном порядке будет приостановлено электроснабжение всех задолжавших абонентов, говорится в сообщении ОАО «Азеришыг», распространенном в пятницу.

ОАО «Азеришыг» предупреждает, что самовольное подключение абонентов к сети без оплаты задолженности считается кражей и незаконным использованием электроэнергии, поэтому в отношении таких абонентов будут приняты серьезные меры согласно соответствующему законодательству Азербайджана.

Абонентов просят погасить задолженность за электроэнергию.

Minval.az