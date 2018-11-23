Сотрудники министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) и Государственной морской администрации Азербайджана вышли на поиски двух человек, оказавшихся в беспомощном положении в открытом море. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте МЧС АР.

Согласно сообщению, в Центр управления кризисными ситуациями поступила информация относительно двух человек, отправившихся в море на деревянной лодке. Предположительно, они находятся на расстоянии 20 километров от берега села Говсан Сураханского района Баку.

На место направлены силы Государственной службы инспекции по маломерным судам и спасения на водах, а также судно Zəfər Государственной морской администрации.

Minval.az