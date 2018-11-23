Строительство современной автомагистрали от Гянджи до государственной границы Грузии будет завершено в 2021 году, заявил министр экономики Шахин Мустафаев на пресс-конференции по транспортно-транзитному потенциалу Азербайджана.

По его словам, дорога с грузинской стороны строится по тем же требованиям: «К 2021 году из Баку в Батуми будет построена современная дорога. Вторая дорога в северном направлении будет введена в строй в 2020 году. Тем самым, от северной до южной границы страны будет пролегать дорога категории А».

Minval.az