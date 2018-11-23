Бинагадинский районный суд Баку назначил юристу Аслану Исмайлову наказание в виде года исправительных работ с ежемесячным удержанием 20% зарплаты, признав его виновным в хулиганстве. Кроме того, Исмайлову присужден штраф в 1500 манат.

Уголовное дело против Исмайлова было начато в октябре 2017 г. Согласно приговору, Исмайлов совершил хулиганство 2 октября 2017 г. после того, как Бинагадинский суд отказался принять в производство его иск против главы партии «Современный Мусават» Хафиза Гаджиева. Исмайлов тогда громко хлопнул дверью в здании суда, сломав ее, оскорбил судью и председателя суда.

Однако Исмайлов в своем последнем слове заявил о фальсификации уголовного дела. Исмайлов сказал, что подаст апелляцию.

Напомним, что 31 июля Сабаильский районный суд Баку также вынес обвинительный приговор Исайлову, признав его виновным по статье 147.2 ( клевета о совершении тяжкого преступления) УК. Тем самым, суд частично удовлетворил иск владельца дворца торжества «Хамса» Мурвата Гасанова и приговорил Исмайлова к 1,5 годам исправительных работ. B течение этого времени с доходов Исмайлова будут удерживаться 15% в пользу государства. Исмайлов это дело также назвал «заказным».

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