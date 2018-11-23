Компания SOCAR Turkiye (турецкая «дочка» SOCAR) стала победителем тендера на открытие 9 автозаправочных станций (АЗС) в новом аэропорту Стамбула.

Как передает Интерфакс-Азербайджан, об этом говорится в сообщении SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР).

Согласно сообщению 5 из 9 станций будут установлены на перроне (площадка для стоянки самолетов), одна – на территории перевозок карго, 2 – на территории автомобильной стоянки. Еще одну АЗС будет обслуживать Кооператив таксистов.

«Все девять станций будут полностью введены в эксплуатацию с 31 декабря 2018 года на территории общей площадью 16,28 тыс. кв. метров. В целом прогнозируется, что АЗС будут ежедневно обслуживать 10 тыс. автомобилей», — отмечено в сообщении.

По словам председателя правления SOCAR Turkey Вагифа Алиева, приведенным в сообщении, компания впервые будет участвовать в Турции напрямую в секторе потребительских услуг. «Мы вошли на турецкий рынок в 2008 году, приобретя долю в Petkim. Мы участвовали в таких крупных проектах, как строительство НПЗ STAR, газопровода TANAP, контейнерного терминала Petlim, ветряной электростанции Petkim, и на сегодняшний день наш объем инвестиций в Турцию оценивается в $14,2 млрд. Наша компания всегда уделяла большое внимание сектору АЗС и не исключаем дальнейших инвестиций в данном направлении», — отметил В.Алиев.

Как сообщалось ранее, первый этап нового Стамбульского аэропорта был введен в эксплуатацию 29 октября 2018 года. Новый аэропорт построен на севере европейской части Стамбула у озера Теркос. Первоначально аэропорт будет обслуживать 90 млн пассажиров в год. В дальнейшем этот показатель увеличится до 150 млн пассажиров.

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