Журналисты идут по горячим следам «винного» экс-ректора БГУ Абеля Магеррамова и портят ему жизнь своими расследованиями и выявлениями тех фактов, которые уволенный Главой Государства испанский дебошир предпочитал держать в тени.

Именно таким образом был получен список движимого и недвижимого имущества Абеля Магеррамова, который мы представляем вашему вниманию.

Как пишут местные СМИ, список внушительный:

Семейный центр отдыха «El Faro hotel Nabran», расположенный на 200 га, оцениваемый в 61 миллион манатов. Зарегистрирован на его дочь Изабеллу.

Один из самых известных и дорогих домов торжеств в Баку «Monа Liza», оценивается в 12 миллионов манатов. (адрес: Наримановский район, ул. Юсифа Везира Чеменземинли, 1596)

Дом торжеств «İzabella», расположенный около станции метро «Elmlər Akademiyası», оцениваемый в 23 миллиона манатов.

Кроме того, А. Магеррамов собирал арендную плату с 20 буфетов и столовых вокруг БГУ, сто приносило ему ежегодный доход в 1 миллион 200 тысяч манатов.

Доходы с 11 SPA-салонов и спортзалов в Баку, каждый из которых оценивается в 4-7 миллиона манатов.

Самый дорогой магазин «Ramsey» в ТЦ «Sahil» (мужские костюмы брендов, производимых в Италии и Турции).

Под видом улучшения научно-технического оборудования он привез для своих ресторанов и отелей оборудование на сумму 930 миллионов 282 тысячи манатов (естественно, без уплаты таможенной пошлины).

Далее следует список «железных коней»:

Lamborghini

Bentley

Porsche Cayenne

LandRover

Mercedes AMG (последняя модель, бронированные, оценивается в 1 миллион 800 тысяч евро)

AudiQ7

AudiQ8 (последняя модель, цена 450 тысяч евро)

Mercedes Geländewagen (стоимость 250 тысяч евро)

BMWX6 (последняя модель — стоимость 200 тысяч евро)

BMW-760 (стоимость 400 тысяч евро)

Список недвижимости Абеля Магеррамова тоже щекочет воображение своим размахом:

2 виллы в поселке «Воровский» в Бинагадинском районе

1 вилла в Губинском районе

1 вилла в Хызинском районе

1 вилла в Набрани

1 вилла в поселке Шувелян в Баку

1 вилла в поселке Мардакан в Баку

1 вилла в квартале миллионеров около НАНА

Дом на ул. Шарифзаде

Принадлежащий его дочери Нармине Садыговой детский сад «Qlobus»

Ресторан в 8-м микрорайоне

Квартира около памятника Н.Нариманову стоимостью более 1 миллиона манатов.

Как видите, немало накучерявил в свою кормушку и копилку А. Магеррамов на скромной (но такой выгодной, как оказалось) должности ректора университета. Эдакий прообраз миллионера Корейко в азербайджанском разливе. Но рано или поздно, как говорил Булгаков, «валюту придется сдавать». И экс-ректор этого момента все таки дождался.

Я.М.

Minval.az