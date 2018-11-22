Ограничивается движение на определенном отрезке проспекта Бабека в Баку.

Как заявили в Госагентстве «Автомобильные дороги Азербайджана», ограничения вступят в силу в ночь с 23 на 24 ноября на участке дороги в направлении жилого массива Ени Гюнешли до пересечения проспекта Бабека и улицы Микаила Мушфига (около автомобильного рынка).

При этом в агентстве отметили, что в связи с обновлением коммуникаций на пересечении улицы Мазаира Рустамова и проспекта Бабека автомобилисты не смогут воспользоваться улицей Рустамова в качестве альтернативного пути. В связи с этим на пересечении улицы Мухаммеда Хади и проспекта Бабека, то есть на дороге перед Олимпийским комплексом пограничной службы, будет полностью перекрыто движение транспорта.

Автомобилисты должны будут выехать на улицу Мазаира Рустамова и воспользоваться альтернативной дорогой. Им предлагается проложить свой путь через улицы Мухаммеда Хади — Сеида Азима Ширвани, Мухаммеда Хади — Сараева, Мухаммеда Хади — улица Неаполя, проспект Нобеля — Украинский круг, проспект Нобеля — Зыхское шоссе.

Ограничения будут в силе вплоть до 26 ноября.

Minval.az