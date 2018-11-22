Уволенный на прошлой неделе с поста ректора Бакинского государственного университета Абель Магеррамов продолжает ежедневно приходить на работу в вуз.

Сайт Unikal.org пишет, что Магеррамов перевел свой кабинет на кафедру Органической химии, так как с 2002 года он является заведующим этой кафедры. Он в настоящее время продолжает руководить кафедрой, ежедневно приходит на работу и читает лекции.

Пресс-секретарь БГУ Парвана Ибрагимова подтвердила эту информацию. Она отметила, что Абель Магеррамов в настоящее время продолжает оставаться заведующим кафедры Органической химии.

Minval.az