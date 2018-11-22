Выяснились детали, в чем именно обвиняется брат бывшего главы Госкомитета по работе с диаспорой Назима Ибрагимова — Сахиб Ибрагимов, суд над которым начался вчера.

Как передает Qafqazinfo, С.Ибрагимов обвиняется в мошенничестве в крупном размере, уклонении от уплаты налогов, служебном подлоге и злоупотреблении должностными полномочиями.

Владеющий 95% акций компании «STS» и 25% акций компании «Sahil-D Kompani» С.Ибрагимов работал в здании «Авеста», принадлежащем его брату Ибрагиму Нехремли. Он занимался продажей квартир в зданиях, построенных компанией, учредителем которой он является.

С. Ибрагимов взял у Гурбана Рустамова 42 тысячи манатов за квартиру в 48 квадратных метров по адресу: ул.Саттара Бахлулзаде, 14 в здании, построенном компанией «STS». Но в 2009 году это здание было снесено для государственных нужд, и компании была выплачена компенсация.

С.Ибрагимов пообещал Г.Рустамову другую квартиру в Хатаинском районе, в здании, построенном компанией «Sahil-D Kompani», но слова не сдержал, присвоил его деньги. Директор этой компании Мазахир Джафаров взял у Г.Рустамова 62 тысячи манатов за квартиру, построенную фирмой «RRR», однако оказалось, что директор компании «RRR» Низами Мамедов уже продал законным путем эту квартиру Эльшаду Ганбарову.

Таким же образов С.Ибрагимов «кинул» граждан Садагата Асадуллаева на 75 500 долларов, Ильгара Гулиева на 81 000 долларов, Этибара Аллахвердиева на 162 400 долларов, Мубариза Казымова на 96 400 долларов, Халима Оджагвердиева на 58 431 манатов, Габиля Сулейманова на 178 000 долларов, Айхана Будагова на 130 000 манатов, Эльнура Нуриева на 94 220 манатов, Рамиза Мурсалиева на 91 350 тысяч манатов, Гульнару Алыеву на 350 000 долларов, Исмаила Джафарова на 126 000 манатов, Заура Мустафаева на 202 000 манатов. С. Ибрагомоы выддал им фальшивые документы на квартиры, уже проданные другим лицам.

Также С. Ибрагимов договорился с Забиром Гусейновым о том, что купит у него виллу за 2.6 миллиона долларов, заплатил ему 500 тысяч долларов, а вместо 1.1 миллиона долларов отдал ему 3 квартиры в Насимиснском районе, а 1 миллиона так и не заплатил. Затем он дал фальшивые документы на квартиры его сыновьям, которые тоже уже были проданы другим лицам.

С.Ибрагимов также обвиняется в уклонении от уплаты налогов суммы в 1,5 миллиона манатов. Отмечаается, что С. Ибрагимов построил жилой комплекс на ул. Гасана Алиева, продал в нем квартиры и объекты, но не заплатил налоги в бюджет. За 2012-2014 года он уклонился от уплаты налогов в размере 1 миллиона 438 тысяч 925 манатов.

Также С. Ибрагимов обвиняется в незаконном предпринимательстве без получения лицензии на строительство. Незаконным путем он получил прибыль в размере 1 миллиона 61 тысячи манатов.

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