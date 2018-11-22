«Несмотря на то, что минуло 6 месяцев со срока, данного министерством экологии и природных ресурсов владельцам объектов общепита, не имеющим отвечающих современным стандартам очистительных установок, загрязняющих воздух, до сих пор их установили только на 90 объектах».

Об этом сказал сотрудник министерства экологии и природных ресурсов Фаиг Муталлимов.

Он отметил, что с момента начала мониторингов и по сей день оштрафованы владельцы 64 объектов, проигнорировавшие предупреждения и не установившие очистительные установки, ведутся работы по приостановлению работы объектов общепита, не выплативших штраф.

«В суды направлены документы для закрытия 20 объектов общепита: «Yeddi Gözəl», «Sonalar sonası», «Gilavar», «Oazis», «Çanaqqala», «Şahzadə», «Şəlalə», «Meqa Palas», «Kəndimiz», «Çıraq», «Qabırğa» и других. В настоящее время готовятся документы в суд для приостановления работы еще 15 объектов общепита: «Topqapı», «Ankara», «Mübarək», «Eliza», «Cratos Hall», «Qızıl balıq», «Şır-şır», «Meşəbəyi» и др. Мы бы хотели довести до сведения владельцев этих объектов общепита, что восстановление работы объектов, закрытых на основании решения суда, не будет легким и быстрым с точки зрения соответствующих процедур. Согласие на восстановление их деятельности будет зависеть от проведенных министерством мониторингов и положительного заключения», — цитирует его Репорт.

Специалист отметил, что в отношении объектов, по которым их владельцами заключены договоры об установке соответствующих очистительных устройств, но до сих не проделано никаких работ в этом направлении, которые продолжают загрязнять атмосферу и вызывать справедливое недовольство населения, наряду с применением штрафа, будут поданы ходатайства о приостановлении их деятельности и приняты более серьезные меры.

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