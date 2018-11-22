Ассоциация туризма Азербайджана (AzTA) предлагает создание туристической полиции.

Как передает Тренд, с данной инициативой выступил председатель AzTA Нахид Багиров.

Он отметил, что в соседней Турции, в том числе и других странах действует туристическая полиция. Багиров считает, что данная полиция может решить проблемы, связанные с туристами.

«В социальных сетях пишут, что какой-либо турист ведет себя неподобающе, либо какой-то турист столкнулся с проблемой. По-моему, что туристическая полиция может за всем этим следить. Считаю, что если будет применен определенный механизм со стороны государства, будет еще лучше», — добавил председатель Ассоциации.

Ранее председатель Госагентства по туризму Фуад Нагиев отметил, что уровень предоставления услуг туристам является одним из важных аспектов развития туризма.

По его словам, каждый, кто трудится в сфере туризма, должен быть заинтересован в повышении уровня предоставляемых услуг, и сказал, что Госагентство предпринимает шаги в этом направлении.

Minval.az