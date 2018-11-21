В Азербайджане за десять месяцев этого года из незаконного оборота изъято 1,73 тонны наркотических средств, сообщили в среду Trend в Государственном таможенном комитете (ГТК).

В частности, за январь-октябрь в результате комплексных мер, принятых таможенными органами, из незаконного оборота было изъято 931,11 килограмма героина и 113,53 килограмма опиума.

Помимо этого в отчетном периоде из оборота были изъяты лекарственные препараты на 185,12 тысячи манатов, 9,2 килограмма икры, 1845 мобильных телефонов, запчасти для автомобилей на 111 тысяч манатов, 1,09 миллиона штук пиротехнических изделий, 93 единицы холодного оружия, 26 пневматических ружей и т.д.

Также за указанный период было изъято 1,03 миллиона штук безакцизных сигарет и 840 литров спиртных напитков.

Кроме того, Таможенный комитет изъял 1,09 миллиона долларов, 310 тысяч евро, а также 1982 карата драгоценных камней на 931,35 тысячи манатов, ювелирные изделия на 210 тысяч манатов.

Minval.az