21 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился в Ашхабаде с Национальным музеем туркменского ковра.

Этот музей был создан в 1993 году Распоряжением Президента Туркменистана. Цель заключается в сохранении и развитии искусства ковроделия Туркменистана. День создания музея ежегодно отмечается в стране как День туркменского ковра.

Наряду с музеем здесь расположено административное здание Государственного объединения «Туркменхалы». Общая площадь здания музея превышает 5 тысяч квадратных метров.

В этом музее собраны более 2 тысяч образцов ковров. Среди них есть редкие экспонаты. Наряду с образцами миниатюрных ковров здесь представлен ковер «Алтын асир» общей площадью 301 квадратный метр, вошедший в книгу рекордов Гиннеса как самый большой ковер, сотканный вручную. Этот большой ковер соткан по случаю 10-летия восстановления независимости Туркменистана. В музее осуществляется реставрация старых ковров.

Здесь также проводятся различные культурные мероприятия, выставки, международные форумы и конференции. Этот музей считается одним из важных культурных центров Туркменистана.

Глава нашего государства оставил запись в памятной книге музея.

Minval.az