В Азербайджане уточнены наказания за нарушение правил управления многоквартирными зданиями.

Как сообщает Report, в связи с этим в Кодекс об административных проступках вносятся изменения.

Согласно новой добавленной в Кодекс статьи 393-1 (нарушение жилищного квартирного законодательства), за не ликвидацию жилищно-строительного кооператива в течение 1 месяца после строительства кооперативного дома или завершения полной реконструкции и перехода имеющихся в здании более 50% жилых и нежилых площадей в собственность членов кооператива или не принятие решения о превращении собственников жилья в совместное общество или не принятие соответствующих закону необходимых мер о регистрации юридического лица будут применяться штрафы в размере 2000 манатов (должностные лица) и 5000 манатов (юридические лица).

За непринятие местным муниципалитетом мер в соответствии с Жилищным кодексов в отношении выбора способа управления многоквартирным зданием предусмотрен штраф в размере от 300 до 500 манатов с должностных лиц.

За уклонение от своевременных и в полном объеме трат на содержание принадлежащего собственнику многоквартирного здания, а также согласно жилищному законодательству трат на содержание общего имущества многоквартирного здания применяется штраф в размере от 100% до 50% от суммы, необходимой к выплате.

Проект изменений будет обсужден в Милли Меджлисе.

Minval.az