В Баку произошло ДТП с участием пассажирского автобуса: трое потерпевших госпитализированы, сообщили в среду в третьей Клинической больнице Сабунчинского района Баку.

ДТП произошло на аэропортовском шоссе в Хазарском районе Баку.

136-й автобус «DAEWOО», выехавший из поселка Бина в направлении аэропорта, столкнулся с легковым автомобилем «Opel», также движущимся в том же направлении, сообщает Trend .

В результате аварии пассажиры автобуса Мирзаджанова Нигяр Гусейнага гызы (1988), ее двухлетний сын Мирзаджанлы Аяз Эльгюн оглу и пассажирка автомобиля «Opel» Гашимова Айдан Гашим гызы (1999) были помещены в больницу с травмами различной степени тяжести.

Согласно заявлению врачей, состояние раненых стабильное.

У Мирзаджановой сломан нос, ее сын повредил лицо, а Гашимова получила ранения грудной клетки.

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