Сегодня в СМИ распространилась информация об избиении директора школы средней школы №175 Турала Мирзалиева артистом Рзой Рзаевым. Как отмечают журналисты, инцидент носил глубинный характер и причиной избиения являлась месть Рзаева за то, что его сестра, Зейнаб Рзаева, которая работала учительницей в этой школе, была уволена — согласно расследованию по обвинениям родителей учеников во взяточничестве. Согласно информации 1news.az, родители учеников школы утверждали, что на каждый праздник в конверте передавали Зейнаб Рзаевой от каждого класса по 100 манатов, давали деньги на уборщицу, маркеры, театр, охрану и другие цели. Как только поменялся директор, им вернули все собранные ранее деньги. Так же они рассказали о том, что актовый зал школы был сдан нам в аренду за 500 манатов для проведения праздника Букваря. После того как директором стал Турал Мирзалиев, он ликвидировал все эти сборы.

Отметим, что несколько месяцев назад Рза Рзаев, протестовавший против увольнения своей сестры уже имел конфликт с Туралом Мирзалиевым. В сети распространилось видео его «наездов» на директора, нашпигованных оскорблениями и угрозами.

Дело дошло до того, что стороны конфликта подали жалобы в суд друг на друга. И вот накануне после заседания суда между сторонами произошел очередной спор, который перерос в драку, и Рза Рзаев избил директора школы прямо перед зданием Насиминского суда. В данный момент Т. Мирзалиев находится в Сабунчинской больнице и состояние его здоровья оставляет желать лучшего.

Управление образования города Баку (УОГБ) осуждает факт физического насилия в отношении директора столичной полной средней школы №175 Турала Мирзалиева.

Как сообщили Report в УОГБ, сопровождающееся грубым нарушением личной неприкосновенности в отношении руководителя учебного заведения физическое насилие и нанесение телесных травм, вызвало недовольство представителей образовательной сферы: «Отметим, что вопрос находится в центре внимания руководства министерства образования. Помещенного из-за полученных 20 ноября тяжелых травм в 3-ю городскую клиническую больницу директора полной средней школы №175 Турала Мирзалиева навестили и поинтересовались состоянием здоровья. Желаем ему скорейшего выздоровления и верим, что расследуемый ныне правоохранительными органами вопрос получит справедливую правовую оценку».

Министр образования Джейхун Байрамов выразил отношение к инциденту: «В азербайджанском обществе всегда с большим уважением относились к педагогам. Учителя — самые уважаемые люди в обществе».

По словам министра, расследованием инцидента занимаются правоохранительные органы: «Нам бы не хотелось вмешиваться».

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