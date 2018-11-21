Правительство Азербайджана успешно и достойно проводит масштабную социальную политику, определенную президентом Ильхамом Алиевым.

Об этом вице-премьер Али Ахмедов сказал на презентации концепции интернет-портала «e-sosial», нового лого и сайта DOST (Устойчивое и оперативное социальное обеспечение) министерства труда и социальной защиты населения.

Ахмедов отметил, что перемены, происходящие за последние годы в Азербайджане во всех сферах жизни, дают основание говорить о повышении жизненного уровня людей, о различных формах государственной заботы о нуждающихся лицах, эффективном и прозрачном осуществлении этой заботы, успешном проведении социальной политики в стране.

Вице-премьер подчеркнул, что главная цель азербайджанского правительства заключается в создании всех необходимых условий для дальнейшего улучшения благосостояния людей, повышения государственной заботы о нуждающихся и обеспечения достойной жизни каждого человека.

«В соответствии с курсом, определенным правительством по поручению Президента Азербайджана, работа, проводимая министерством труда и социальной защиты населения, служит улучшению благосостояния людей, в частности лиц, нуждающихся в заботе и помощи», — цитирует вице-премьера «Тренд».

Minval.az