Начальник Генштаба Вооруженных сил Грузии генерал-майор Владимир Чачибая прибыл с визитом в Азербайджан, сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Визит совершен с целью принять участие во встрече в трехстороннем формате с участием министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова и начальника Генштаба ВС Турции генерала армии Яшара Гюлера.

Отмечается, что делегации, возглавляемые Я.Гюлером и В.Чачибая, 21 ноября посетили Аллею шехидов.

Гости возложили венки и цветы к могилам шехидов и к мемориалу «Вечный огонь», воздвигнутому в память о наших соотечественниках, погибших в боях за суверенитет и территориальную целостность Отечества.

Minval.az