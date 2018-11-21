В 2019 году в Азербайджане появятся платежные сервисы Apple Pay и Samsung Pay.

Об этом сказал Trend глава департамента по развитию бизнеса и цифровых платежей MasterCard Хакан Татлыджи.

«В целом в ближайший год мы станем свидетелями появления таких новых цифровых технологий платежей как MasterPass, в физических платежах появятся бесконтактные платежи посредством мобильных телефонов, а также расширится применение других «умных» платежей до 2020 года», — сказал Татлыджи.

По словам главы департамента, сегодня уровень проникновения смартфонов в Азербайджане достигает 60 процентов, а Интернета — 65 процентов.

«А это означает, что рынок готов, люди готовы проводить онлайн платежи и производить продажи посредством электронных торговых площадок. Мы же со своей стороны стараемся увеличить долю безналичных платежей в Азербайджане», — сказал Татлыджи.

Отметим, что в рамках государственной программы по расширению цифровых платежей в 2018-2020 годах предусматривается, что к 2021 году ежегодный объем безналичных расчетов в стране достигнет примерно 17 миллиардов манатов.

Реализация программы позволит увеличивать ежегодно долю безналичных расчетов на семь процентов. Согласно программе, доля наличных расчетов в транзакциях, осуществляемых в экономике страны, снизится с 74 процентов до 40 процентов.

Для ускорения применения государственной программы были определены три основополагающих условия и конкретные цели по каждому из них. Создание более благоприятной среды предусматривает не только запрещающие нормы регулирования, но и применение специальных механизмов поощрения.

Minval.az