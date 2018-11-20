Ежегодно пенсии 45 тысяч граждан Азербайджана будут расти на 35 процентов, 38 тысяч граждан — на 48 процентов.Об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев на презентации портала sosial.gov.az во вторник в Баку.

Министр отметил, что законодательные акты, связанные с автоматизацией начисления пенсий, представлены на рассмотрение в парламент страны и уже рекомендованы для обсуждения в первом чтении.»Все работы по созданию соответствующей электронной системы завершены, и с 15 декабря она будет работать в тестовом режиме. Принятие закона позволит, чтобы с первого января 2019 года каждый гражданин, достигший пенсионного возраста, в свой день рождения получал SMS с оповещением о выходе на пенсию», — сказал министр.

В тексте сообщения, по словам министра, будет указана сумма пенсии и где гражданин сможет получить свою банковскую карту.

«Это позволит устранить рутинную работу по сбору различных документов. Персональный учёт, как известно, ведется в стране с 2006 года. До этого времени информация были только на бумаге и в трудовых книжках. Согласно поручению главы государства, лицам, которые выйдут на пенсию в 2019-2020 годы, будет начислен [страховой] стаж в 25 лет. Это означает, что пенсия примерно 45 тысяч граждан будет ежегодно расти на 35 процентов, пенсия 38 тысячи граждан будет расти на 48 процентов и ежегодно порядка 70 тысяч граждан смогут без каких либо препятствий и бюрократии получить назначение пенсии», — сказал министр.

Minval.az