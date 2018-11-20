Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана во вторник презентовало портал «E-sosial».

«В этом социальном реестре собрана информация о 4 млн гражданах нашей республики», — заявил на презентации министр труда Сахиль Бабаев (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, население Азербайджана, «пользуясь «единым окном» «E-sosial», может получить напрямую доступ к интересующей его информации.

Министр добавил, что ежегодно пенсии 45 тысяч граждан Азербайджана будут расти на 35 процентов, 38 тысяч граждан — на 48 процентов.

Министр подчеркнул, что создание социального реестра является одним из направлений проводимых в Азербайджане реформ в социальной сфере.

«Также близится к завершению работы по созданию электронной системы занятости, которая будет запущена в тестовом режиме 15 декабря, а официально эта система начнет действовать с 1 января 2019 года », — отметил он.

По его словам, обе эти системы созданы в соответствии с указом президента Азербайджана от 5 сентября 2018 года.

«Ежемесячно в Азербайджане социальные выплаты получают 2,8 млн граждан. Еще более 2 млн человек охвачены другими видами выплат», — сказал С.Бабаев.

Министр отметил, что еще одним направлением реализуемых в социальной сфере реформ является автоматизация пенсионных выплат.

«С использованием соответствующей электронной системы граждане Азербайджана при достижении пенсионного возраста в свой день рождения получат SMS с указанием размера пенсии, а также информацию о том, где можно получить пенсионную карточку. Законодательные акты по автоматизации пенсионных выплат представлены в Милли меджлис, и они рекомендованы к принятию в первом чтении», — подчеркнул С.Бабаев.

Minval.az