На телеканале «Пятница» представлен выпуск программы «Орел и решка. Перезагрузка», посвященный Азербайджану.

Ведущие шоу — Настя Ивлеева и Евсей Ковалев побывали не только в столице Азербайджана, но и регионах страны.

«Настя будет путешествовать с безлимитной картой. Она попробует традиционные азербайджанские блюда в ресторане-музее, отправится в заповедник Гобустан, увидит наскальные рисунки первобытных людей и погрузится в грязевой вулкан. А Евсей со ста долларами прокатится на велосипеде по Приморскому бульвару, побывает в самом старом районе Баку, пройдет обряд избавления от страхов, посмотрит вечернее световое шоу и познакомится с жителями деревни Лагич», — отмечено на сайте телеканала.

Ведущие шоу отметили, что снимают телепередачу в Азербайджане уже четвёртый раз. Такое внимание съемочной группы к стране, в том числе и к столице, связан с тем, что город очень стремительно меняется и они боятся упустить момент, когда на месте Баку вырастет второй Дубай.

«Столица Азербайджана — достаточно современный, модный, интересный и большой мегаполис. Первое, что бросается в глаза, Баку — реально очень богатый город. За пять лет произошло столько изменений, что мы просто с трудом успели посетить все эти места «, — признались ведущие.

Настя Ивлеева в этот раз решила спрятать 100-долларовую купюру не в центре Баку, а в Гобустане за маленьким холмом.

Minval.az