В рамках просветительской тур-акции «Узнаем нашу страну», проходящей по инициативе Президента Ильхама Алиева, 20 ноября школьники из Шамахи, Исмаиллы, Шеки, Огуза, Габалы, Гейчая, Агсу, Гобустана и Евлаха познакомились с достопримечательностями Губинского и Гусарского районов.

В тур-акции приняли участие свыше 400 учащихся IX-XI классов.

Группы школьников из Гейчайского, Агсуинского, Гобустанского и Евлахского районов посетили достопримечательности Губы — Джума мечеть, поселок Красная Слобода, ковровое учреждение «Древняя Губа», Губинский мемориальный комплекс геноцида.

Затем участники тур-акции ознакомились с производственным учреждением «ABAD Factory» в городе Губа при юридическом лице публичного права «ABAD» Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям.

Во второй половине дня школьники совершили экскурсию к водопаду по дороге к селу Хыналыг.

Участники тур-акции также побывали в гостиничном комплексе “Quba Palace” и расположенном здесь гольф-клубе.

Группы школьников из Шамахы, Исмаиллы, Шеки, Огуза и Габалы 20 ноября прибыли в Гусарский район. Их встретили на Площади флага города Гусар.

Затем участники тур-акции познакомились с туристическим центром «Шахдаг», посетили мавзолей Шейха Джунейда в селе Хазра, побывали в Центре Гейдара Алиева.

После они отправились в Гусарский историко-краеведческий музей, Олимпийский спортивный комплекс и художественную галерею.

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