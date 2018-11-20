Жители Абшеронского района столицы столкнутся с перебоями в энергоснабжении в среду, 21 ноября.

Как говорится в сообщении ОАО Azərişıq, в период с 10:00 до 14:30 электроэнергия будет поставляться с кратковременными перебоями в поселок Ени Сарай, расположенный на служебной территории регионального управления по снабжению и продаже электроэнергии «Север».

По данным пресс-службы Azərişıq, ограничения в подаче электричества связаны с проведением ремонтных работ, предпринятых ОАО для обеспечения устойчивого энергоснабжения жителей поселка.

В связи с возникшими неудобствами, ОАО Azərişıq приносит свои извинения потребителям.

Minval.az