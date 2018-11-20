Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил Баба Салаева начальником академии МЧС, сообщает сайт главы государства.
Другим распоряжением, И.Алиев освободил Панаха Сулейманова от должности начальника академии МЧС.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил Баба Салаева начальником академии МЧС, сообщает сайт главы государства.
Другим распоряжением, И.Алиев освободил Панаха Сулейманова от должности начальника академии МЧС.
Дата: 2018/11/20 20:18
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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