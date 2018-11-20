Главы генштабов Азербайджана и Турции заместитель министра обороны генерал-полковник Наджмеддин Садыков и генерал армии Яшар Гюлер обсудили во вторник в Баку вопросы военного сотрудничества.

«Н.Садыков проинформировал турецкую сторону о военно-политической ситуации и безопасности в регионе, а также нынешней обстановке на линии армяно-азербайджанского фронта»,- говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Азербайджана.

Он отметил, что Армения продолжает оккупационную политику в отношении Азербайджана. Н.Садыков подчеркнул, что решение конфликта возможно только в рамках территориальной целостности Азербайджана, на основе норм и принципов международного права.

Глава генштаба ВС Азербайджана также отметил, что с целью наращивания военной мощи Баку расширяет сотрудничество с Турцией в военной, военно-технической, военно-образовательной сферах, что является основным фактором, обеспечивающим стабильность в регионе.

В свою очередь, Я.Гюлер выразил удовлетворение уровнем плодотворного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией. Он подчеркнул важность проводимых совместных военных учений с участием различных видов войск, а также организации взаимных визитов и встреч военных специалистов.

Minval.az