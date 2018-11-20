21 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность. Утром на некоторых территориях будет туман, моросящий дождь, ближе к ночи возможны осадки. Временами усиливающийся северо-западный ветер вечером перейдет в северо-восточный ветер.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 7-10, днем 12-14 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 8-10, днем 12-14 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 760 мм до 765 мм ртутного столба, относительная влажность составит 70-80%.

В районах Азербайджана 21 ноября преимущественно без осадков. Утром на отдельных участках будет туман. Однако ближе к вечеру в некоторых местах ожидаются дожди, которые могут принять интенсивный характер. В горных территориях может выпасть снег. Скорость западного ветра местами усилится.

Ночью температура воздуха составит 6-9, днем 12-17 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем 1-5 градусов тепла.

Minval.az