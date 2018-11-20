Министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров побывал в Гяндже, на территории, где произошел взрыв.

Как сообщает Report, ознакомившись с ситуацией, министр выступил с заявлением для журналистов.

К.Гейдаров отметил, что во время трагедии трое людей погибли под завалами, 1 — тяжело ранен: «В 5:45 утра поступила информация о взрыве. В результате взрыва погибли 3, тяжело ранен 1 человек, который является военнослужащим. По этой причине его поместили в госпиталь. Состояние раненого тяжелое. На данный момент поисково-спасательные работы продолжаются. В случае отсутствия реакции специально обученных собак кинологической службы, привлеченных к поискам, приступим к работам по расчистке завалов. Затем будет принято решение о том, оставить здание или снести и построить на его месте новое».

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