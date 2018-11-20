«В городе Гянджа при взрыве в жилом доме под завалами остались две семьи».

Об этом Report сообщил заместитель главы Исполнительной власти Гянджи, председатель городской Комиссии по чрезвычайным ситуациям Микаил Зейналов.

Он отметил, что на территории продолжаются спасательные работы: «Сегодня утром в Исполнительную власть города Гянджи поступило сообщение о взрыве в жилом здании. Наши сотрудники незамедлительно отправились на место происшествия и провели осмотр. Спасатели приступили к спасательным операциям, вся необходимая техника прибыла на территорию».

М.Зейналов добавил, что взрыв привел к обрушению в 4 квартирах: «В результате предварительного разбирательства выяснилось, что в двух квартирах никто не проживал. Личности проживающих в других квартирах уточняются. В настоящее время специалистами проводится осмотр здания. В случае возникновения угрозы для жизни других жильцов здания, они будут эвакуированы и переселены в другое место».

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