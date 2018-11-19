Завтра с 10:00 в Хатаинском и Бинагадинском районах Баку будут перебои в подаче газа, говорится в понедельник в сообщении ПО «Азеригаз».

Согласно сообщению, перебои будут наблюдаться частично на проспектах Ходжалы, Нобеля, Бабека, поселке UPD, улицах Юсифа Сафарова, Фазаиля Байрамова Хатаинского района, а также частично в шестом, седьмом, восьмом и девятом микрорайонах, поселках Расулзаде и Хутор Бинагадинского района.

Перебои связаны с устранением утечки газа на газопроводе и будут наблюдаться вплоть до завершения ремонтных работ.

Ремонтные работы могут частично повлиять на подачу газа в жилом массиве Ени Ясамал, на улицах Шарифзаде, Васифа Алиева и Хыдыра Мустафаева.

В связи с перебоями в подаче газа ПО просит потребителей быть особенно внимательными при использовании газовых приборов и соблюдать правила техники безопасности.

Minval.az