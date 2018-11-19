Пресс-служба Бакинского государственного университета прокомментировала прошедшую информацию о назначении нового ректора университета.

Как сообщили агентству Trend в вузе, информация о назначении ректора в этом вузе не соответствует действительности. Обязанности ректора исполняет проректор по организации учебного процесса и технологиям обучения, профессор Ирада Велиева.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что ректором БГУ назначена академик Наргиз Пашаева.

15 ноября распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева Абель Магеррамов был освобожден от должности ректора Бакинского государственного университета.

Minval.az