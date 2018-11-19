Проводятся проверки деятельности уволенного 15 ноября распоряжением главы государства Ильхама Алиева бывшего ректора Бакинского государственного университета Абеля Магеррамова. Как сообщает газета «Ени Мусават», два дня назад одновременно несколько структур, включая правоохранительные органы, начали проверки в БГУ. Как сообщил источник газеты, эти проверки стали причиной увольнения некоторых проректоров следом за Абелем Магеррамовым.

Как стало известно газете, в первой половине дня 15 ноября в Администрацию президента был приглашен и выслушан председатель Управления мусульман Кавказа Шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде по поводу «испанских приключений». Сразу же после этой встречи вышло распоряжение об увольнении Абеля Магеррамова. Карьере ректора положили конец его угрозы «поднять на ноги университет», а также тот факт, что он побеспокоил шейха в такое позднее время. Как сообщил источник, в Администрации президента также серьезно отчитали депутата, который устроил потасовку с А.Магеррамовым.

Что касается судьбы являющегося послом в Испании сына А.Магеррамова, то МИД Азербайджана пока не высказал позиции по этому поводу. Однако у посла Анара Магеррамова тоже взяли письменное объяснение. Ожидается, что в ближайшие дни его дипломатической карьере придет конец. Анару Магеррамову дадут в МИДе мелкую должность. Кстати, члены семьи бывшего ректора занимают высокие посты, являются высокопоставленными чиновниками. Один из братьев Абеля Магеррамова – Адиль Магеррамов занимает пост заместителя председателя Счетной палаты. Другой брат – Рауф Магеррамов с 2005 года является начальником кадрового управления Министерства юстиции.

Тем временем, на жесткую критику в адрес Абеля Магеррамова со стороны председателя Хатаинской районной организации ПЕА Гусейнбалы Миралямова неожиданным образом отреагировал член Политического совета правящей партии, бывший депутат, бывший глава Исполнительной власти Нафталана Муса Мусаев.

Председатель организации ПЕА обвинил бывшего ректора в безнравственности:

«Во-первых, возникает вопрос, куда ты везешь столько вина? Если верить тому, что говорят, если Абель Магеррамов разливал в бутылки эти вина в Испании и «толкал» азербайджанцам в качестве «испанского вина», то это безнравственно! Да кто ты такой, чтобы цепляться в пьяном виде к нашему религиозному руководителю, представителю духовно-национальных ценностей, уважаемому шейху Аллахшукюру Пашазаде, трепать ему нервы? Это самая большая безнравственность, по-другому это не назовешь», — сказал он одному из сайтов.

Член Политического совета ПЕА заявил в интервью gununsesi.org, что «черный пиар» в отношении Абеля Магеррамова, начавшийся после его увольнения, вызывает сожаление.

«Почему наши люди подлизывают к тем, кто на должности, а как кого-то снимут, то начинают «бить» по нему? Нужно прекратить подобные традиции», — отметил он.

М.Мусаев также добавил: «Во-первых, Абель муаллим на протяжении 19 лет был ректором. Это значит, что 19 лет ему оказывалось доверие. С другой стороны, он является членом Совета правления и Политического совета ПЕА. Председатель Хатаинской районной организации ПЕА Гусейнбала Миралямов неэтично высказался о нем. Я считаю это неверным шагом со стороны своего однопартийца. На сегодняшний день в стране сложилось плохая традиция: пока человек на должности – подлизываться к нему, нахваливать, и судачить о тех, кто уходит с должности. До чего дошло, что какой-то маныс говорит об академике».

Пока нет информации о том, останется ли Абель Магеррамов членом Совета правления и Политического совета ПЕА.

Minval.az